Пограничные пункты в двух соседних с Орловщиной областях подверглись обстрелам

Украинские провокации обошлись без пострадавших.

За минувшие сутки два соседних с Орловщиной региона подверглись обстрелам со стороны украинских военных. В обоих случаях целью провокаций были российские пограничные пункты, а жертв удалось избежать.

Вчера днем был обстрелян пункт в деревне Гордеевка Курской области. Информация об этом была оперативно размещена на странице администрации Кореневского района (граничит с Сумской областью Украины) в соцсети VK:

«Уважаемые жители Кореневского района!

Час назад была слышна стрельба из огнестрельного оружия на сопредельной территории в районе д. Гордеевка. Жертв и разрушений с нашей стороны нет.

Прошу Вас сохранять спокойствие, нет повода для волнения!»

Позже сообщалось, что ответным огнем российские пограничники подавили огневые точки ВСУ, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства преступления.

Аналогичный инцидент произошел и в Брянской области. Минометному обстрелу подвергся пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи».

«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — сообщил «Тасс» со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Брянской области.

ИА «Орелград»