Поток обращений к губернатору упал на 20 процентов

В регионе зарегистрировано меньше обращений к главе региона, чем годом ранее.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала данные о работе с обращениями граждан, поступившими в I квартале 2022 года. Сообщается, что всего в адрес губернатора и членов правительства за отчетный период времени поступило 2137 письменных обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель упал почти на 20 процентов. Так, в первом квартале предыдущего года орловцы подали 2661 письменное обращение.

Значительно сократилось количество коллективных обращений. В этом году областные власти получили 62 таких письма (2,9 процента от общего количества писем), а в I квартале 2021 года их было 137 (5,1 процента). При этом на фоне общего снижения активности жителей региона непосредственно жители города Орла свою активность нарастили. Если в 2021 году они написали губернатору и его замам 421 письмо, то в 2022 году от них поступило 515 обращений. Нетрудно подсчитать, что в этом году почти четверть всех обращений властям региона поступила от жителей областного центра. Годом ранее доля их писем составляла 15,8 процента.

Что касается структуры, то 1413 обращений в этом году касались вопросов социальной сферы. Их доля в общем количестве жалоб и просьб превысила 66 процентов. На втором месте оказались вопросы экономики (371 обращение), далее следуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства (232), общества и политики (156), безопасности и законности (62). Безусловным лидером среди вопросов социальной сферы стало здравоохранение, работы которого коснулись 950 обращений.

В данном случае орловцы чаще всего писали губернатору и чиновникам облздрава по вопросам лекарственного обеспечения, предоставления санаторно-курортных путевок, установления групп инвалидности, направления граждан на обследование и лечение в федеральные медицинские центры, обеспечения инвалидов средствами реабилитации, а также выплат медицинским работникам. В 116 письмах содержались просьбы об оказании материальной помощи малообеспеченным группам населения. В 110 случаях орловцы писали о недостатках в работе образовательных учреждений, в 40 случаях – о проблемах с трудоустройством, в 12 случаях в письмах рассказывалось о работе учреждений культуры.

ИА «Орелград»