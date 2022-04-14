Пятилетняя девочка пострадала в результате крупной аварии под Орлом

На трассе «Орел — Тамбов» столкнулись три автомобиля.

Пятилетний ребенок получил телесные повреждения в результате столкновения трех автомобилей на трассе «Орел — Тамбов». Также пострадала женщина, находившиеся за рулем этого автомобиля.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, вчера в 10.30 36-летняя водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», в салоне которой находилась пятилетняя девочка, ехала со стороны Тамбова в направлении Орла.

В районе второго километра трассы «Орел — Тамбов» она врезалась в автомобиль «Нива Шевроле», который ехал спереди в попутном направлении. «Нива», в свою очередь, от полученного удара въехала в атомобиль «Ниссан Жук», который следовал впереди прямо.

Пострадавшие получили повреждения, но госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»