Резонансное убийство Вики Гнедовой оказалось единственным за год

Полиция Залегощенского района отчиталась о работе в минувшем году.

Отчет начальника ОМВД России по Залегощенскому району была заслушан на сессии районного Совета народных депутатов. Местные парламентарии приняли его к сведению. Отчет представил начальник ОМВД, полковник полиции Владимир Гуляев. В частности, он сообщил, что в прошлом году были «продолжены целенаправленные мероприятия по повышению доверия граждан к полиции, открытости ее деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом». Всего на территории района было зарегистрировано 69 преступлений, в том числе 22 тяжких и особо тяжких. Количество зарегистрированных преступлений сократилось на 12,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

В полиции отметили, что значительно снизилось количество преступлений против личности. Так, в 2021 году на территории Залегощенского района было зарегистрировано всего убийство. Однако оно, к несчастью, стало по-настоящему резонансным. Как ранее писал «Орелград», девятилетняя Вика Гнедова ушла из дома 18 июня и не вернулась. Было проведено более тысячи следственных и процессуальных действий, направленных на ее поиски. Назначено более трех десятков судебных экспертиз, проведено более 120 допросов местных жителей. Тело пропавшей девочки нашли только 15 сентября.

«В ходе расследования указанного преступления был установлен подозреваемый в убийстве несовершеннолетней, а впоследствии обнаружено тело ребенка, — следует из отчетного доклада начальника ОМВД Залегощенского района. — В дальнейшем подозреваемый сознался в совершении преступления 16-летней давности».

Кстати, всего сотрудниками районного ОМВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами в минувшем году было раскрыто 47 преступлений, из них шесть — прошлых лет. Раскрываемость преступлений составила 70,1 процента. Что касается убийцы Вики Гнедовой, то таковым следствие считает школьного слесаря Шавката Шаяхмедова, после задержания сознавшегося еще в трех убийствах. Следствие проверяет версии о том, что помимо Вики Гнедовой, он мог убить мальчиков 6 и 11 лет, а также 32-летнюю женщину.

Напомним, что на днях за раскрытие убийства девочки почетными грамотами губернатора Орловской области были награждены сотрудники орловской и залегощенской полиции, Главного управления уголовного розыска МВД России, а также Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области. Вместе с губернатором Андреем Клычковым награды им вручал главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин. Сотрудников правоохранительных ведомств поблагодарили за безупречную службу, весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, безопасность и спокойствие жителей Орловщины и всей России.

ИА «Орелград»