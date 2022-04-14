В Орле при поддержке президентского фонда проведут Pull-фолк

Орловский Pull-фолк станет центром притяжения любителей народной культуры.

В Орловской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализуется проект «Орловский Pull-фолк». Как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, главная цель проекта заключается в приобщении молодежи к изучению культурного наследия родного края. Участники смогут погрузиться в атмосферу празднично-обрядовой культуры, перенять опыт у старейших носителей традиций, познакомиться с практикой работы вокальных фольклорных коллективов и получить возможность самим реализовать свои таланты и способности.

Сообщается также, что мастерская фольклора будет работать 15 апреля. Программой запланировано проведение разных мероприятий и мастер-классов. Так, о традиционных и современных подходах в сохранении песенного фольклора Орловской области расскажет профессор кафедра народного пения Орловского государственного института культуры Галина Якушкина. Руководитель фольклорного ансамбля «Калиновый садок» Любовь Нелюдимова расскажет о сохранении народных традиций региона в практике деятельности этого коллектива.

Об истории создания и основа репертуара фольклорного ансамбля «Задушенские родники» (Новосильский район) гости мероприятия смогут услышать из уст руководителя коллектива Валентины Болгари. Спикером площадки «Орловский фольклор сегодня» станет руководитель фольклорного ансамбля «Разноцветье» Марина Беляева. Кроме того, участников ждут диалоговая площадка «Традициям верны», мастер-классы и подарки. Воркшоп пройдет в концертном зале Орловского областного центра народного творчества.

ИА «Орелград»