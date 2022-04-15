Кладбища под Орлом нуждаются в расширении

Строительство новых погостов сталкивается с объективными трудностями.

Власти Мценского района Орловской области одобрили новую версию муниципальной программы развития услуг в сфере похоронного дела. Ее действие рассчитано на 2022-2024 годы, объем финансирования составляет 1,55 миллиона рублей. Документом предусмотрено повышение уровня благоустройства кладбищ, а также строительство одного нового кладбища в Подберезовском сельском поселении. При этом в паспорте программы достаточно детально описаны трудности, с которыми специалистам приходится сталкиваться в данной сфере.

Из документа следует, например, что администрации Мценского района не хватает финансовых средств для решения вопросов организации похоронного дела как самостоятельного вида деятельности. Наряду с этим федеральный закон возлагает обеспечение социальных гарантий по погребению на органы местного самоуправления. «Все это приводит к жалобам от населения, неприглядному состоянию большинства кладбищ», — признают авторы программы.

Одной из ключевых проблем в документе называется острая нехватка земельных участков под создание новых кладбищ. Если подходящего участка нет, местные власти должны либо выкупить ее у собственника, либо вывести ее из состава лесного или сельскохозяйственного фонда, а затем возместить потери, связанные с изменением назначения земли. При этом требуется прохождение различных согласований и экспертиз. В то же время закон гарантирует бесплатное предоставление всем гражданам земельных участков для погребения.

«Кладбище как объект, расположенный на обособленном участке земли, нуждается в постоянном уходе, благоустройстве, — отмечено в программе. – Оно должно постоянно поддерживаться в виде, удобном для посещения гражданами и одновременно удобном для проведения новых захоронений». Кстати, на территории Мценского района насчитывается 50 общественных кладбищ. Одно из них, расположенное в деревне Ядрино, необходимо закрыть, так как места на нем закончились. Все кладбища старые, требуют реконструкции ограждений и обваловки, некоторые требуют расширения. В документе уточняется, что в настоящий момент «все работы по благоустройству захоронений ведутся силами населения».

ИА «Орелград»