Орловцы стали чаще жаловаться на услуги торговли

На розничных торговцев в этом году приходится более половины всех жалоб потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о работе с обращениями потребителей. Сообщается, что в первом квартале текущего года поступило 520 таких обращений, или примерно на четверть больше, чем годом ранее. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки, заверили в ведомстве. Что касается структуры, то 289 писем содержали жалобы на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли. Их доля в общем количестве потребительских жалоб составила 55,6 процента. Для сравнения, год назад в общем потоке писем от орловцев жалобы на розничную торговлю составляли 45 процентов.

На втором месте, как и годом ранее, оказались жалобы потребителей на качество услуг ЖКХ. Всего в региональное управление Роспотребнадзора их в этом году поступило 55, или 10,6 процента от общего количества (в 2021 году – 17,7 процента). Доля обращения, связанных с нарушениями прав потребителей в сфере услуг связи, в этом году составила 9,8 процента (всего – 51 жалоба) против 8,6 процента в первом квартале 2021-го.

«По результатам рассмотрения обращений всем заявителям даны разъяснения законодательства и алгоритма действий, в том числе, в случае защиты их нарушенных прав в суде, — рассказали в орловском Роспотребнадзоре. — Кроме того, часть письменных обращений (11 процентов) направлена на рассмотрение в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов».

По фактам выявленных нарушений в сфере защиты прав потребителей возбуждено 78 административных дел, из них направлено в суд на рассмотрение 18. Общая сумма штрафов по итогам первого квартала составила 496,5 тысячи рублей. Также было выдано 69 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

ИА «Орелград»