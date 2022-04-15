Орловец «спас» автомобиль, погасив свои долги

В Орловской области исправили очередного алиментщика.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, благодаря принятым мерам принудительного исполнения житель города Ливны погасил долг по алиментам. Сообщается, что ранее суд обязал его ежемесячно переводить четверть всего своего дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Соответствующее исполнительное производство было открыто в Ливенском районном отделении судебных приставов.

«С ноября 2021 года мужчина алименты выплачивал нерегулярно и в неполном объеме, у него накопилась задолженность в размере 65 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП. — В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено, что неплательщику на праве собственности принадлежит автомобиль. В ходе проведения исполнительных действий на транспортное средство был наложен арест».

Если бы владелец не погасил долг, то принадлежащую ему машину передали бы на торги, а за счет выручки была бы погашена задолженность перед ребенком. Однако алиментщик моментально встал на путь исправления. Как отмечают приставы, не желая расставаться с автомобилем, он оперативно оплатил задолженность в полном объеме. Взыскание с него текущих платежей также находится на контроле.

Ранее орловское УФССП рассказало историю о другом должнике, не желавшем платить средства на содержание своего ребенка. Мужчина умышленно скрывался от судебных приставов, но последние провели розыск и нашли его в другом регионе, где мужчина завел себе новую семью. Более того, приставы обнаружили и машину, которую супруги приобрели в новом браке. При этом алиментщик, желая избежать взыскания долга, оформил машину на свою новую супругу. Однако уловка не прошла — приставом были приняты меры, направленные на выделение доли должника в общем имуществе супругов и обращении на нее взыскания. Не желая расставаться с автомобилем, алиментщик также погасил долг полностью.

ИА «Орелград»