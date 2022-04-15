Орловские налоговики не стали банкротить МУП

Определение о прекращении производства по делу вынес областной арбитраж.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Федеральной налоговой службы России в лице межрайонной инспекции ФНС №3 по Орловской области. Ответчиком по делу выступало муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» городского поселения Змиевка, Свердловский район. Это было дело о несостоятельности, которое не продвинулось дальше проверки обоснованности требований заявителя к должнику.

Налоговики подали заявление еще в феврале 2022 года и просили признать МУП банкротом по упрощенной процедуре. Сумма их финансовых претензий составила 807,4 тысячи рублей, из которых во вторую очередь требований кредиторов они просили включить задолженность в размере 255,88 тысячи рублей по взносам на обязательное пенсионное страхование. Остальная сумма сложилась из остатка основного долга, пени и штрафа. Заявление было принято судом, также было возбуждено производство по делу о несостоятельности.

Однако затем из налоговой службы в суд поступили новые письменные объяснения. Из них следует, что в межрайонную инспекцию ФНС от МУП «Коммунальщик» поступила частичная оплата долга. В связи с этим основания для введения процедуры банкротства в отношении МУПа исчезли. Дело в том, что изначально задолженность по основному долгу, просроченному свыше трех месяцев, составляла более 384,9 тысячи рублей. А после частичного погашения основной долг снизился до 259 тысяч рублей, то есть он составляет менее 300 тысяч рублей — минимального порога несостоятельности. И хотя крупная задолженность по штрафам и пеням осталась, предприятие банкротства избежало. К тому же заявлений от иных кредиторов о признании предприятия-должника МУП «Коммунальщик» банкротом не поступало. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о необходимости отказать во введении в отношении должника процедуры наблюдения и прекратить производство по делу.

ИА «Орелград»