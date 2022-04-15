Проблему несчастных случаев на работе в Орле решат деньгами

Гранты на охрану труда выделят из бюджета Орловской области.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области объявил о старте традиционного регионального смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. Как следует из приказа департамента, к участию приглашаются все организации, а властям на местах рекомендовано их к этому агитировать. Цель – активизация деятельности органов местного самоуправления, профсоюзов, работодателей по созданию в организациях всех форм собственности здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте в Орловской области. Заявки от участников организаторы будут принимать по 19 мая.

Победителям предусмотрены финансовые бонусы, а именно гранты из областного бюджета. Эти субсидии будут выдаваться в целях поощрения создания здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах. Как следует из положения о конкурсе, результатом предоставления субсидии должно быть отсутствие у предприятия-получателя в течение года несчастных случаев на производстве со смертельным или тяжелым исходом, а также групповых несчастных случаев. Исключение сделано для несчастных случаев на производстве, произошедших в результате дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий других лиц, то есть не по вине работодателя.

Соискатели должны соответствовать ряду требований, установленных областными властями. Например, к участию в конкурсе не допустят иностранные компании и их российские «дочки», а также компании, тесно связанные с офшорными зонами. Не допустят к участию потенциальных банкротов и компании, которые запустили процедуру собственной ликвидации. Исключение сделают только для компаний, которые проводят слияние своих активов. К конкурсу допустят индивидуальных предпринимателей, но только действующих. Еще одно важное условие – отсутствие у соискателя других бюджетных субсидий. Конкурсный отбор проведет указанный выше департамент. В составе заявки организациям надо будет представить документы, подтверждающие их соответствие требованиям, а также отчетность, свидетельствующую о достигнутых показателях в сфере созданий условий охраны труда.

ИА «Орелград»