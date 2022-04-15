Сотни тысяч орловцев получили налоговые льготы

При этом количество заявлений на льготы только растет.

За первые три месяца 2022 года орловские организации подали 258 заявлений о представлении им налоговых льгот по земельному и транспортному налогам за прошлый год. Такие данные привели в инспекции ФНС России по городу Орлу. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество обращений увеличилось на 57 процентов. В инспекции напомнили, что заявление о предоставлении налоговой льготы организации могут направить в налоговый орган по своему выбору. А узнать о праве на такую льготу можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.

В свою очередь, пресс-служба регионального управления ФНС сообщила, что за первый квартал 2022 года заявили о льготе уже около 1700 физических лиц и почти 1200 организаций Орловской области. А в 2021 году льготы только по транспортному налогу получили около 50 тысяч жителей региона. Еще более 150 тысяч человек получили льготы по земельному налогу, а около 200 тысяч орловцев являются льготниками по налогу на имущество. Общая сумма льгот по имущественным налогам физических лиц за отчетный период превысила 200 миллионов рублей.

«Благодаря изменениям в законодательстве многим категориям налогоплательщиков больше не требуется в обязательном порядке заявлять льготы, — уточнили в управлении ФНС России по Орловской области. — При этом, если окажется, что в полученном налоговом уведомлении льгота не учтена, гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию или в отделения МФЦ региона с заявлением на льготу по установленной форме, а также направить его через «Личный кабинет налогоплательщика» или по почте, и налог будет пересчитан».

Налоговики также пояснили, что законодательно срок подачи заявления на льготу не ограничен, однако специалисты рекомендуют не затягивать с этим. С минувшего года налоговики самостоятельно проводят расчеты и направляют организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о льготе организации, то в сообщение будут включены суммы налогов без учета льгот.

ИА «Орелград»