Трудных подростков отправят в летние лагеря под Орлом

«Сложные школьники» получили приоритет при зачислении в лагерь.

Администрация города Мценска утвердила положение о порядке создания оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (ЛДП). Как и в предыдущие годы, они будут созданы на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций. Такие лагеря необходимы не только оздоровления и отдыха детей, но и для создания максимальных условий для социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей. Продолжительность смены ЛДП в период летних каникул составит 16 рабочих дней. Питание детей организуется в школьных столовых.

Власти утвердили и порядок зачисления детей в лагеря. Смена в ЛДП проводится для детей в возрасте от 7 по 17 лет включительно. Целый ряд категорий школьников получили первоочередное право на зачисление. Например, в этот список включены подростки, склонные к совершению правонарушений. Также в него попали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные школьники, воспитанники неполных, многодетных и опекунских семей, дети родителей-инвалидов, дети из семей вынужденных переселенцев ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В этом году приоритет будет отдан и детям, прибывшим с территории Украины. Основанием для зачисления ребенка в ЛДП является заявление от одного из родителей (законных представителей), поданное на имя директора школы. Постановление администрации Мценска разрешает исключать ребенка из ЛДП за грубое или неоднократное нарушение правил поведения.

Возвращаясь к теме «трудных подростков», добавим, что по состоянию на 1 января 2022 года в Мценске за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в органах ПДН состояло 25 несовершеннолетних горожан, а также 55 родителей, уклоняющихся от воспитания детей. По данным ОМВД «Мценский», в прошлом году в результате профилактической работы сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних было выявлено 262 административных правонарушения. При этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Мценска, по сравнению с предыдущим годом снизилось на 37,5 процента – всего их за год было совершено пять.

ИА «Орелград»