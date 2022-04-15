В Орле запретили менять облик бывшей губернской больницы

15.4.2022 | 9:08 Новости, Общество

Здание-памятник получило особый охранный правовой статус.

Областные власти приняли решение об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание бывшей губернской больницы». Оно было построено в XIX веке и находится на территории современного бульвара Победы в Орле. Проект границ территории был рассмотрен и утвержден в рамках выполнения государственного контракта, его разработчиком является компания «Нивад».

Сами границы были утверждены приказом областного управления по государственной охране объектов культурного наследия. Отныне на  территории бывшей губернской больницы разрешается ведение только той хозяйственной деятельности, которая не противоречит требованиям обеспечения сохранности этого памятника и позволяет обеспечить его функционирование в современных условиях.

Приказом запрещено проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта. Запрещено также изменение основных характеристик ландшафта, в том числе рельефа, геологической структуры (замена грунта), гидрологического режима. Нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны бывшей губернской больницы. Требования к осуществлению деятельности в границах территории данного объекта аналогичны нормативной базе  города Орла в сфере охраны объектов культурного наследия.

ИА «Орелград»

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