Эксперты оценили дошкольное образование в Орловской области

Качеством предоставляемых услуг оказались довольны лишь 70 процентов респондентов.

В Орловской области эксперты оценили состояние и развитие конкурентной среды в сфере услуг дошкольного образования. Соответствующий анализ приведен в региональном докладе о конкурентной среде. Как следует из документа, выводы экспертов базируются на оценках, которые дали участники проведенного в регионе социологического исследования. Они показывают, что потребители услуг дошкольного образования в 2021 году сочли этот рынок конкурентным.

«Так, возможностью выбора на рынке в 2021 году было удовлетворено 77,1 процента от числа респондентов (годом ранее 75 процентов), ценовой ситуацией — 61,6 процента респондентов (в 2020 году — 63,3 процента) и качеством предоставляемых услуг — 70,3 процента респондентов (75 процентов), — говорится в докладе. — По мнению большинства субъектов предпринимательской деятельности, на данном рынке умеренный и высокий уровень развития конкуренции».

К экономическим факторам, препятствующим развитию конкуренции на указанном рынке, большинство опрошенных отнесли низкий платежеспособный спрос населения на услуги (56 процентов) и нехватку квалифицированных кадров (19 процентов). Также отмечено, что на момент проведения исследования в Орловской области программы дошкольного образования также реализовывались четырьмя негосударственными организациями, которые на тот момент посещали 324 ребенка. Власти оказывают помощь коммерсантам. Так, на базе бюджетного учреждения «Институт развития образования» функционирует консультативный пункт для частных предпринимателей, физических и юридических лиц, желающих создать частные дошкольные организации. Его основными задачами являются оказание консультативной помощи и содействие в оформлении нормативной правовой документации.

ИА «Орелград»