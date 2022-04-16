Лишь 50 процентов орловцев довольны содержанием своих домов

16.4.2022 | 9:55 ЖКХ, Новости

Эксперты изучили мнение жителей Орловской области о содержании МКД.

Областные власти оценили состояние и развитие конкурентной среды в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД). Результаты приведены в региональном докладе о состоянии конкуренции. Сообщается, что только около половины участников проведенного в регионе социологического исследования оказались удовлетворены состоянием конкуренции на данном рынке.

«Удовлетворенность количеством организаций на рассматриваемом рынке в 2021 году составила 52,1 процента, — говорится в докладе. —  Удовлетворенность качеством оказанных услуг и ценовой ситуацией ниже – 41,3 и 42,7 процента соответственно (в 2020 году – 40 и 40,4 процента). Как и годом ранее, основным направлением развития рынка и повышения качества предоставляемых услуг респондентами называется создание товариществ собственников жилья».

Согласно официальным данным, на территории Орловской области расположено 4552 многоквартирных дома общей площадью около 21 миллиона квадратных метров. Лицензии на осуществление предпринимательской по управлению домами имеют 118 юридических лиц, из них 111 являются организациями с негосударственным и немуниципальным участием. Таким образом, в настоящее время доля присутствия частного бизнеса на данном товарном рынке составляет 94 процента.

ИА «Орелград»

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