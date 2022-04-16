Под Орлом лжеполицейский ограбил «автостопщика»

Подробности преступления выяснил суд при рассмотрении уголовного дела.

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный Урицким районным судом Орловской области. Местный житель был признан виновным в грабеже и угрозе убийством. Как установил суд, преступление было совершено в марте 2021 года, произошло все в ночное время. Подсудимый находился в иномарке, принадлежащей его приятелю. Последний сидел за рулем. Машина двигалась по автодороге Орел – Брянск в направлении Орла.

Приятели решили подобрать попутчика, который шел пешком по обочине, направляясь из города Карачева Брянской области к себе домой, в одно из сел Хотынецкого района. Автостопщик попросил его подвезти. Подсудимый тут же перебрался с переднего пассажирского сиденья на заднее, где вместе со случайным попутчиком начал распивать спиртное. Затем он представился сотрудником полиции и повел себя крайне агрессивно.

Подсудимый отнял мобильник автостопщика – мол, телефон понадобился ему для проверки. Лжеполицейский заявил, что подозревает своего попутчика в незаконном употреблении и, возможно, даже сбыте наркотиков. Автостопщик поверил в то, что перед ним находится настоящий страж порядка, поэтому требованиям подчинялся беспрекословно. Его высадили из машины в Нарышкино, причем грабитель по версии потерпевшего, также отобрал у него кошелек, в котором находилось 20 тысяч рублей – это была вся зарплата молодого человека, которую тот получил за работу на ферме. Сам грабитель уверял, что в портмоне была только «какая-то мелочь».

К слову, в суде потерпевший заявил, что грабитель не только представился полицейским, но и показал ему какое-то удостоверение, а также угрожал оружием и несколько раз несильно ударил его по голове. Подсудимый признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Интересно, что в удовлетворении гражданского иска потерпевшего о взыскании причиненного преступлением материального ущерба в размере 20 тысяч рублей было отказано.

ИА «Орелград»