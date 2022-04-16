Под Орлом завели дело о плохой дороге

Административное дело было заведено после обследования дорог райцентра Шаблыкино.

Как сообщает управление ГИБДД по Орловской области, сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Сосковское» в плановом режиме обследовали автодороги в поселке городского типа Шаблыкино. В результате был выявлен ряд недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения. По итогам обследования возбуждено дело об административном правонарушении. В ведомстве подчеркнули, что выбоины, ямочность и занижение обочин — это лишь часть нарушений, попадающих под пристальный контроль автоинспекторов.

В Шаблыкино сотрудники ОГИБДД особое внимание уделили школьным маршрутам, пешеходным переходам и остановочным пунктам. Состояние проверенных объектов оказалось таким, что дело сотрудником дорожного надзора было возбуждено по статье 12.34 КоАП РФ. Полиция обещает проследить за устранением выявленных дефектов и обещает продолжить работу по инспектированию состояния улично-дорожной сети в Сосковском и Шаблыкинском районах.

Тем временем, в Орловском муниципальном округе специально созданная комиссия обследовала так называемые гарантийные дороги. В администрации округа пояснили, что эти объекты были отремонтированы в 2017-2021 годах. Сейчас они находятся на гарантии, то есть выявленные дефекты подрядчики обязаны устранять за свой счет. В муниципалитете заверили, что ремонт дорог был выполнен хорошо и качественно, замечания в рамках гарантийных обязательств носили незначительный характер.

«В основном это расхождение продольного шва, продольные и поперечные трещины, шелушение участков асфальтового покрытия, — сообщили в администрации Орловского муниципального округа. — По результатам обследования гарантийных дорог составлено 44 акта. Письма об устранении выявленных замечаний в адрес подрядчиков направляются. Указанный срок устранения выявленных дефектов — до 29 апреля текущего года».

ИА «Орелград»