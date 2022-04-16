В Орловской области инвесторам гарантировали равные права

Гарантии областные власти прописали в региональной инвестиционной декларации.

Правительство Орловской области обнародовало инвестиционную декларацию, которую на днях своим распоряжением утвердил губернатор Андрей Клычков. Кстати, он же и возглавил так называемую инвестиционную команду региона. Как уточнили в пресс-службе губернатора, декларация закрепляет обязанности и гарантии правительства области перед инвестиционными компаниями. Кроме того, в документе указаны основные меры поддержки проектов и определены ключевые приоритеты инвестиционного развития.

«В рамках новой инвестиционной декларации перед региональным правительством стоит масштабная задача по привлечению в экономику региона не менее 130 миллиардов рублей к 2030 году, что позволит обеспечить выполнение национальной цели по обеспечению роста инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов», — следует из сообщения пресс-службы губернатора.

Список инвестиционных обязательств Орловской области состоит из 11-ти пунктов. Прежде всего, региональное правительство гарантирует равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Второй гарантией названо отсутствие ограничений в реализации инвестиционной деятельности в Орловской области в рамках действующего законодательства. Кроме того, власти гарантируют безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона.

Другие обязательства обещают инвесторам защиту капитальных вложений, доступ к публичной информации органов власти, участие в создании институциональных условий реализации инвестиционной деятельности. Чиновники также обещают учитывать мнение представителей бизнес-сообщества при разработке нормативных правовых актов и невмешательство в их деятельность, «за исключением случаев защиты законных прав и интересов иных лиц».

Декларация также содержит тезис о возможном сокращении сроков и упрощении процедур выдачи разрешительной документации для бизнеса и принятии региональных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности. Рассмотрение спорных ситуаций, согласно документу, должно происходить «путем переговоров в процессе реализации инвестиционной и предпринимательской деятельности».

ИА «Орелград»