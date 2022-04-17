Глава КСП рассказал депутатам о многомиллионных нарушениях

Аудиторы проверили объем средств, сопоставимый с годовым бюджетом Орла.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин представил годовой отчет этого ведомства на заседании профильного парламентского комитета. Он отметил, что на 2021 год было запланировано проведение 89 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, и все они выполнены полностью. По словам Паршина, общий объем проверенных средств немногим превысил 10 миллиардов рублей. Кстати, примерно столько же составляет годовой бюджет областной столицы.

Всего за год было выявлено более 3000 нарушений, в том числе на 71 миллион рублей при формировании и исполнении бюджета, на 7 миллионов — в сфере управления и распоряжения имуществом и на 189 миллионов — в сфере закупок. По результатам проверок в правоохранительные и контрольные органы КСП направила 53 обращения, в результате было возбуждено три уголовных дела. Кроме того, 36 представлений внесено в адрес руководителей проверенных организаций и ведомств.

Обращают на себя внимание нарушения в сфере закупок, так как они допускались и при реализации национальных проектов. В отчете КСП указано, что организаторами торгов не всегда обеспечивался принцип эффективности использования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок. Были выявлены факты, напрямую влияющие на неэффективность закупок и расходов бюджетных средств. К ним аудиторы отнесли значительный объем закупок у единственного поставщика, недобросовестные действия заказчиков, направленные на ограничение конкуренции, завышение начальной максимальной цены контракта, низкий уровень претензионной работы при невыполнении контрагентами условий закупки, факты приемки некачественно выполненных работ и другое.

Так, были установлены нарушения при обосновании начальной максимальной цены контракта по закупкам в рамках реализации шести национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение». В ходе сравнительного анализа аудиторы установили, что закупочные цены на отдельные товары на 7-80 процентов превышали цены на рынке.

«Заказчиками не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости закупки идентичных товаров в рамках заключенных в один период времени договоров, в результате чего не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств», — следует из отчета КСП.

Также отмечен большой объем закупок у единственного поставщика в результате признания аукционов несостоявшимися, так как на участие в них была подана единственная заявка. В проверенном периоде, а проверяли аудиторы в прошлом году сделки 2020 года, доля таких закупок составила 43,5 процента от их общего объема. Отмечают в КСП и то, что заказчиками устанавливались требования к поставке (например, требовалась крупная партия в очень короткие сроки), которые могли ограничить конкуренцию на торгах.

ИА «Орелград»