Клычков велел обновить систему теплоснабжения Орла

Губернатор утвердил план модернизации устаревшей коммунальной инфраструктуры.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил план мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры на территории Орла. Действие документа рассчитано на 2022-2024 годы. Контроль за его исполнением возложен на зампреда правительства по развитию инфраструктуры. Сам план принят «в целях создания благоприятных условий проживания граждан, обновления среды жизнедеятельности, обеспечения строительства и комплексного развития территорий».

Поясним, что ранее правительство страны рекомендовало регионам принять меры по снижению дефицита и оптимизации производительности систем коммунальной инфраструктуры. Необходимо это, в том числе, для предотвращения деградации городской инфраструктуры. Повысить качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг в целом по стране планируется за счет снижения износа объектов и аварийности систем коммунальной инфраструктуры

Утвержденный губернатором план для Орла предполагает реконструкцию трех котельных на улицах 1-й Пушкарной, Кромской и Авиационной. Реализация проекта возложена на АО «Орелгортеплоэнерго». Отметим, что план будет реализован по новой схеме привлечения федеральных средств. Дело в том, что в начале этого года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить в регионы до 150 миллиардов рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Для финансирования таких проектов будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). А сами средства в регионы пойдут по линии Фонда ЖКХ, разработавшего специальную целевую программу.

Этой программой предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Это позволит сократить затраты на содержание коммунальных сетей. Средства на реализацию таких проектов будут предоставляться Фондом ЖКХ в виде займов под 3 процента годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ составит до 80 процентов. В случае Орла 310,4 миллиона рублей из общего объема финансирования составят средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ. Еще 77,6 миллиона рублей орловские теплоэнергетики вложат в проект за счет собственных средств.

ИА «Орелград»