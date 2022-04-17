Орловцы закупили больше продуктов, чем год назад

17.4.2022 | 14:00 Новости, Экономика

Рынок торговли в Орловской области продолжает расти.

В Орловской области по итогам января-февраля 2022 года оборот розничной торговли сложился в сумме 26,5 миллиарда рублей, что на 3 процента в сопоставимых ценах превысило показатель соответствующего периода предыдущего года. К такому выводу пришли аналитики Орелстата, изучившие статистические отчеты о деятельности торговцев региона.

Они подсчитали также, что за указанный период времени пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в регионе было реализовано на общую сумму 12,3 миллиарда рублей. По сравнению с январем-февралем 2021 года продажа товаров этой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,5 процента. Добавим, что доля продаж продуктов питания составляет 46,2 процента от общего объема оборота розничной торговли.

Непродовольственных товаров за тот же период времени в Орловской области было реализовано на общую сумму 14,2 миллиарда рублей. Объем продаж по сравнению с показателем 2021 года вырос на 3,4 процента. Соответственно, доля оборота товаров непродовольственной группы составила 53,8 процента. Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, оценен экспертами в  746,9 миллиона рублей, что на 1,4 процента больше, в сопоставимых ценах, аналогичного периода предыдущего года.

В отличие от розницы, оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности продемонстрировал отрицательную динамику. В целом он составил 30,6 миллиарда рублей, или 82,5 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2021 года. При этом на долю субъектов малого предпринимательства приходилось 33,5 процента всего регионального оборота оптовой торговли.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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