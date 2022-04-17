Суд вынес приговор по делу о ДТП со сгоревшей машиной

Виновник аварии получил реальный срок лишения свободы.

Подробности разбирательства сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, который рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установил суд, в конце сентября 2021 года молодой человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия с двумя пострадавшими.

Тем вечером он сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как показала экспертиза, машина была технически исправна. Она двигалась по автодороге в направлении от деревни Красные Рябинки Хотынецкого района в сторону поселка Хотынец. Примерно на 6-м километре этой дороги пьяный водитель, как следует из материалов дела, «проявил преступную небрежность».

Иными словами, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль сначала выехал на встречную полосу движения, а затем вылетел в левый кювет. Машина перевернулась и загорелась, причем была «уничтожена огнем по всей площади». В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия два пассажира получили крайне тяжелые травмы, которые позднее медики оценили как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и подал ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. Суд назначил ему наказание в виде в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания осужденный на два с половиной года лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»