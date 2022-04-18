Под Орлом начальник изолятора попал под проверку за возможную помощь «вору в законе»

Начальник ИВС «Мценский» отпустил фигуранта уголовного дела к врачам.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила о начале доследственной проверки в отношении начальника изолятора временного содержания «Мценский». Поводом для этого послужили подозрения в превышении должностных полномочий.

«По предварительным данным, в сентябре 2021 года (начальник изолятора) дал одному из подчиненных сотрудников незаконное указание о доставлении одного из следственно-арестованных лиц, содержащихся в изоляторе, в одно из лечебных учреждений города Мценска, где последний встречался с посторонними лицами. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК.

В то же время, известный телеграмм-канал «Baza» опубликовал информацию о том, что фигурант, о котором идет речь, это Лаша Кушанашвили, который попал в орловский изолятор за незаконное приобретение оружия, а из изолятора он «отпросился», чтобы встретится с представителями азербайджанской диаспоры:

«(Кушанашвили) умел найти общий язык с капитаном полиции Владимиром Приходченко, который как раз занимает должность начальника ИВС «Мценский». Кушанашивили сделал правоохранителю взаимовыгодное предложение. Он попросил у полицейского право на выезд к стоматологу (а на самом деле — на сходку), а капитану пообещал отдать во временное пользование красивый и быстрый автомобиль Kia Stinger. Никаких подвохов в такой сделке полицейский не заметил, а потому поручил одному из подчинённых отвезти Кушанашвили на приём в частную клинику. Об этом ожидаемо прознали люди посерьёзнее капитана. Они выяснили, что в клинике Кушанашвили занимался не своим кариесом, а встречался с представителями азербайджанской диаспоры».

Отметим, что на персональной странице в интернет-библиотеке «Википедия» Лаша Шушанашвили называется «вором в законе», имеющим большое влияние в криминальном мире:

«Лаша Павлович Шушанашвили (Лаша Руставский, Лаша Толстый или Шанаш) — влиятельный криминальный авторитет, вор в законе, имел значительное влияние в криминальном мире Грузии, Москвы, Подмосковья, Чувашии, Кировской области, Украины, Испании, Бельгии, Швейцарии и Греции. Родной брат вора в законе Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский), который считался одним из главарей «грузинской мафии» в Европе. Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана».

ДОПОЛНЕНИЕ.

Пресс-служба УМВД по Орловской области прокомментировала инцидент:

«Оперативниками ОРЧ СБ регионального УМВД совместно с УФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что начальник ИВС МО МВД России «Мценский» допустил нарушение служебной дисциплины, касающееся правил содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также порядка медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС ОВД.

Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника ОВД, он понесет наказание в установленном законом порядке».

ИА «Орелград»