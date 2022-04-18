В Орле переизданы «Тайны судбищенских холмов»

Необходимость второго издания была обусловлена сенсационными находками археологов.

В библиотеке имени Бунина состоялась презентация второго издания книги Григория Лазарева «Тайны судбищенских холмов». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов и краевед Григорий Лазарев решился на переиздание своей работы в связи с уникальными находками археологов, сделанными в прошлом году. Напомним, недалеко от Судбищ было обнаружено место средневекового сражения и две тысячи артефактов, относящихся к середине XVI века.

С новой версией издания пришел ознакомиться вице-спикер областного парламента Михаил Вдовин.

«В начале книги Григорий Григорьевич задался вопросом: «О чём думал воевода Иван Шереметев, когда сломя голову в прямом и переносном смысле ринулся с горсткой воинов в смертельную схватку? На что он надеялся?» и ответил: «На бога! На чудо!».

Напомню, что с нашей стороны принимало участие 7000 воинов, когда со стороны хана Девлет-Гирея – 60 тысячное войско.

Книга глубоко символична в наше, сложное время. Когда, как никогда нужно единство, сила духа и сплочение!», — рассказал о преемственности поколений Вдовин.

По мнению историков, Судбищенское сражение произошло 3-4 июля 1555 года. Тогда русским противостояла крымская орда.

ИА «Орелград»