Орловцам предложили присоединиться к борьбе с пьянством за рулем

19.4.2022 | 17:05 Новости, Общество, Происшествия

УГИБДД призывает сообщать об известных фактах пьяного вождения.

УГИБДД по Орловской области призывает всех неравнодушных граждан внести посильный вклад в борьба с пьянством за рулем. Любой желающий может позвонить на телефоны горячих линий и сообщить об известном ему факте пьяного вождения.

Проявленная гражданами бдительность может спасти человеческие жизни, включая жизни самих нетрезвых водителей.

Звонить можно на номер 112 с мобильного или на 02 со стационарного. Также круглосуточно доступна дежурная часть ГИБДД: 8 (4862) 72-34-12, 79-90-00.

ИА «Орелград»

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