Орловцев заманят в спорт «умными» площадками

Проект рассчитан на три четверти трудоспособных жителей региона.

Правительство Орловской области расширило формат принятой еще в 2016 году государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В частности, она дополнена новым региональным проектом под названием «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Судя по документу, этот проект станет частью одноименного федерального проекта, следовательно, большая часть финансовых средств на его реализацию поступит в регион из федерального бюджета.

Действие поправки рассчитано на 2022-2024 годы. В рамках данного проекта планируется закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Ответственным исполнителем программы назначено областное управление физической культуры и спорта. Объем финансирования пока не уточнен, однако уже известен главный целевой индикатор. Согласно ему, к 2024 году доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Орловской области должна возрасти до 73 процентов.

Правительство также утвердило порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Орловской области на софинансирование реализации мероприятий нового проекта. В частности, субсидии будет разрешено тратить на закупку и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях. Важное условие: на таких площадках должна иметься возможность проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кроме того, средства можно будет тратить на закупку и монтаж оборудования для создания упомянутых выше «умных» спортивных площадок. Так в документе называются плоскостные и модульные спортивные сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализованы аппаратный цифровой контроль занимающихся и аппаратное методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам. Кстати, предельный уровень софинансирования Орловской областью объема расходного обязательства каждого муниципального образования составляет 99 процентов. То есть, местным бюджетам надо будет выделить всего лишь 1 процент средств для строительства «умных» спортплощадок.

ИА «Орелград»