Орловец взял в долг и перечислил мошенникам более 2,5 миллионов рублей

Потерпевшему всего 39 лет.

Пресс-служба УМВД по Орловской области обнародовала информацию об очередном эпизоде телефонного мошенничества, жертвой которого стал житель Орла.

Злоумышленники использовали распространенную схему со звонком от «службы мониторинга банка» и предложением взять кредит на свое имя, чтобы помешать выдуманным «третьим лицам» сделать то же самое. Далее жертва аферистов обналичивает кредитные деньги и переводит их на «безопасные счета».

Особенностями нового эпизода являются размер выданных кредитов и возраст потерпевшего. Мошенники собрали «улов» в 2 миллиона 600 тысяч рублей, что значительно больше, чем в большинстве предыдущих преступлений. А сам потерпевший оказался не пожилым пенсионером, как обычно, а мужчиной 39 лет.

«Полиция в очередной раз предупреждает: если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним (в том числе автоответчику) реквизиты своих платежных средств, особенно смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершите разговор.

Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, и уточните всю необходимую информацию.

Предупредите о подобных случаях своих родных и близких. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками», — снова предупреждает полиция.

ИА «Орелград»