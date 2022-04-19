Орловские поэты проведут апрельские чтения в здании типографии «Труд»

19.4.2022 | 16:22 Культура, Новости

Мероприятие состоится в четверг в рамках арт-пространства «Культурист».

В четверг орловские любители поэзии смогут выступить со своими произведениями в рамках апрельских чтений независимой площадки «Поэты Орловской Брусчатки».

Мероприятие пройдет в формате «свободного микрофона», то есть высказаться получит возможность абсолютно любой желающий.

Творческий вечер, организованный в рамках арт-пространства «Культурист», начнется в 19.00 в здании типографии «Труд». Стоимость прохода составляет 150 рублей.

ИА «Орелград»

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