Расписание экзаменов для выпускников изменили

Утверждены изменения в графике проведения экзаменов в 9-х классах.

Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, изменения были утверждены совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора. Они касаются расписания проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2022 году. Эти испытания предстоит пройти девятиклассникам Орловской области. Так, основной период ОГЭ стартует 19 мая. Первым для выпускников станет экзамен по иностранным языкам (устная часть). А письменную часть они сдадут уже на следующий день, то есть 20 мая.

«Для проведения ОГЭ по математике и русскому языку предусмотрено по два дня: 23, 24 мая и 7, 8 июня 2022 года соответственно, — рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования. — По решению государственной экзаменационной комиссии Орловской области экзамены по математике и русскому языку будут проходить 23 мая и 7 июня 2022 года соответственно».

Самый массовый учебный предмет по выбору девятиклассников – обществознание. Это испытание выпускникам 9-х классов предстоит пройти 27 мая. Участники, пропустившие экзамены по уважительным причинам, смогут их сдать в резервные дни с 4 июля по 9 июля. Напомним, по сути, экзаменационная компания текущего года стартовала в феврале, когда около семи тысяч девятиклассников Орловской области прошли итоговое собеседование по русскому языку. Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования мог быть только «зачет» или «незачет». Примерно 150 школьников, которые не смогли принять участие в первом испытании или получили «незачет», прошли его в марте.

«Обучающиеся читали и пересказывали текст, рассуждали по одной из выбранных тем и беседовали с экзаменатором-собеседником, — сообщили ранее в Центре. — Все предложенные темы соответствуют знаниям, жизненному опыту, кругу интересов, психологическим особенностям школьников подросткового возраста».

Кроме того, в конце марта в 56-ти пунктах проведения экзаменов прошел репетиционный экзамен по математике для девятиклассников. Задания выполнили около 7000 школьников из 343-х школ региона.

ИА «Орелград»