С орловского лихача взыскали сразу 39 штрафов ГИБДД

Правонарушитель оплатил свыше 102 тысяч рублей задолженности.

В Орловской области житель города Ливны только после вмешательства судебных приставов вспомнил о том, что у него остаются неоплаченными десятки штрафов за нарушения правил дорожного движения. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП России, в Ливенском районном отделении судебных приставов еще на днях находилось сразу 39 исполнительных документов по штрафам ГИБДД. Все они были возбуждены в отношении одного гражданина, а общая сумма штрафов превышала 102 тысячи рублей. Впрочем, нарушитель достаточно долго эти требований игнорировал.

«В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, вручил мужчине требование о предоставлении транспортного средства, находящегося в собственности, для наложения ареста, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. — Данная мера оказалась действенной. Не желая расстаться с автомобилем, правонарушитель оперативно оплатил задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения в полном объеме в размере свыше 102 тысяч рублей».

Этим должник не отделался. Поскольку он допустил просрочку обязательства, приставы наложили на него 39 постановлений о взыскании исполнительского сбора, то есть по одному на каждый неоплаченный вовремя штраф. Размер сбора составил по 1000 рублей в каждом случае, иными словами, лихачу пришлось дополнительно заплатить 39 тысяч рублей. Добавим, что в прошлом году эффективность взыскания приставами штрафов ГИБДД в целом по Орловской области составила 62,2 процента. Это достаточно высокий результат. Для сравнения, прогнозная эффективность по итогам года составляла не менее 45 процентов.

ИА «Орелград»