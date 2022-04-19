В Орловском МЧС рассказали о состоянии подтопленных мостов

Два моста освободились от воды, еще один низководный мост еще подтоплен.

Пресс-служба МЧС сообщила о ситуации с подтопленными мостами в Орловской области:

«За последние дни освободились от воды два низководных моста – через реку Цон возле поселка Круглый Орловского муниципального округа и через реку Зушу около села Измайлово Новосильского района.

Помимо этого на территории области остается подтопленным один низководный мост: через реку Оку во Мценском районе возле деревни Городище».

При этом, жизнеобеспечение жителей Мценского населения не нарушено, поскольку в их распоряжении есть объездные пути.

Ранее МЧС сообщало, что в регионе подтоплено уже шесть низководных мостов. Они расположены во Мценском, Залегощенском, Ливенском и Малоархангельском районах. Еще два низководных моста расположены в Орловском муниципальном округе.

Мониторинг паводковой ситуации проводится ежедневно, и специалисты прогнозируют дальнейшее колебание уровней воды в реках Орловской области.

ИА «Орелград»