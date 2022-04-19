В реках под Орлом запретили ловить осетра, лосося и горбушу

Запрет на вылов осетровых, лососевых и сиговых видов рыб является круглогодичным.

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области напомнило местным и приезжим рыбакам о временных и постоянных ограничениях, которые действуют на водоемах региона. Например, запрещается вылов осетровых, лососевых и сиговых видов рыб — круглогодично на водных объектах рыбохозяйственного значения Орловской области, которые входят в состав Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Отметим, что за незаконно добытые водные биологические ресурсы применяются таксы для исчисления ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Например, размер возмещения за незаконно выловленную кету в Орловской области составляет 2009 рублей за один экземпляр независимо от размера и веса. Такса за горбушу составляет 961 рубль, за стерлядь – 4572 рубля, за миногу – 5685 рублей, за кефаль – 685 рублей, за форель – 925 рублей. Впрочем, если форель и стерлядь в орловских водоемах еще можно поймать, то горбушу и кету – вряд ли. Тем не менее, орловские рыбаки должны быть начеку, в противном случае им придется отвечать перед государством за незаконно выловленную красную рыбу.

Отметим, что размер ущерба, причиненный в период нереста водным биоресурсам, рассчитывается в двойном размере за каждый экземпляр. И вот тут рыбакам действительно стоит соблюдать бдительность, так как таксы возмещения ущерба установлены и для всех тех более привычных видов рыбы, которые водятся в местных водоемах – окуня, щуки, леща, головля, плотвы, карася и др. Период нереста на водоемах Орловской области официально стартовал 1 апреля и продлится он по 10 июня. В течение этого времени запрещается вылов водных биоресурсов всеми орудиями добычи на нерестовых участках региона, перечень которых опубликован на официальном портале Орловской области.

«Разрешается добыча (вылов) вне мест нереста на одну поплавочную или донную удочку с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина», — уточнили в Орелоблэконадзоре. Сообщать о фактах браконьерства можно в Московско-Окское ТУ Росрыболовства по телефонам «горячей линии» рыбоохраны (499) 611-53-70, 8-917-573-20-49, 8-985-723-60-81 (круглосуточно) или в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областей по телефонам 8-917-572-60-58 и 8-985-960-37-25.

ИА «Орелград»