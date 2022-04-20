Дважды судимого курянина наказали за «пьяные покатушки» под Орлом

Ближайшее будущее мужчины будет связано с отбыванием тюремного срока.

В Орловской области поставлена точка в уголовном деле, рассмотренном Залегощенским районным судом. Обвинение в повторной пьяной езде и совершении ДТП было предъявлено жителю Курской области. Примечательно, что ранее он был дважды судим за пьяную езду. В последний раз приговором Железногорского городского суда он был наказан 400 часами обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

Несмотря на непогашенную судимость, а также отсутствие водительских прав, курянин вновь сел за руль, чтобы привезти двоих своих родственников в поселок Залегощь. Приезд гости из Курской области вместе со своими орловскими родственниками бурно отметили за столом. Затем подсудимый, находившийся, по его же признанию, в состоянии сильного алкогольного опьянения, вновь сел за руль. Он заявил, что хотел просто покататься по поселку.

Поездка долгой не получилась. На первом же перекрестке пьяный водитель нарушил правила, не пропустив при повороте автомобиль, двигавшийся по главной дороге. Примечательно, что, протаранив машину, он не остановился, а продолжил свою «поездку». Впрочем, вскоре его нагнал потерпевший. Курянин остановился и вышел из машины. Интересно, что потерпевший поначалу хотел решить дело миром. Однако поняв, что виновник ДТП изрядно пьян, вызвал сотрудников ГИБДД. Последние тут же отстранили пьяного водителя от управления транспортным средством и составили протокол. А после выяснения личности задержанного было возбуждено уголовное дело. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. На третий раз он получил наказание в виде 1 года реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его водительских прав на два с половиной года.

ИА «Орелград»