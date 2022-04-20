Конкурс на лучший памятный знак Тургеневскому дубу продлен

Прием заявок продлен по просьбам творческих сообществ.

В Орловской области до 1 июня продлен срок приема заявок на участие в конкурсе, объявленном в феврале этого года Государственным мемориальным музеем-заповедником И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Как пояснили организаторы, сделано это по многочисленным просьбам представителей творческих сообществ. До 15 июня конкурсная комиссия проведет отбор наиболее интересных проектов и представит три лучших на народное голосование. Победитель будет определен до 1 июля 2022 года. Лучший проект будет воплощен на территории усадебного парка музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

Напомним, Тургеневский дуб стал настоящей мировой знаменитостью. Сначала в августе прошлого года он выиграл всероссийский конкурс «Дерево года», после чего принял участие в европейском конкурсе «Дерево года». К сожалению, случилось несчастье — 198-летний дуб, как считается посаженный Иваном Тургеневым в юности, погиб от урагана 30 ноября 2021 года. Несмотря на это, дерево продолжало участие в европейском конкурсе. Все изменилось после начала военной спецоперации России на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация. Западные страны в своем санкционном угаре исключили Тургеневский дуб из конкурса, по сути, наложив санкции на него. В России над этим только посмеялись. К тому же еще до принятия «европейского решения» на Орловщине задумали увековечить это дерево.

«Потеря легендарного исполина, в августе признанного главным деревом страны, вызвала большой эмоциональный отклик и множество предложений по созданию в память о нем скульптурной композиции, знака или арт-объекта, — говорится на сайте музея. — Эту задачу предстоит решить по итогам международного конкурса эскизных проектов, организованного музеем-заповедником И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» при поддержке правительства Орловской области».

Как поясняют организаторы, в основу концепции положена идея материализовать память о дубе в артефакте, который станет одной из новых достопримечательностей музея-заповедника. Философия этой идеи в понимании образа Тургеневского дуба как символа поклонения великой и могучей родине, необъятной любви к Отечеству, неразрывной духовной связи с Отчизной, которая сродни мощной жизненной силе природы.

«Драматический эпизод должен вписаться в «спасский миф», полный преодоленных сложностей: возвращение классика из отчуждения, восстановление дома из пепла, возрождение дуба из корня. Из фактического наличия дуб переводится в символическое присутствие», — говорится в концепции. Добавим, что участниками конкурса могут стать художники, архитекторы, скульпторы, дизайнеры, профессионалы и любители, вне зависимости от возраста, образования, национальности и места жительства, в индивидуальном порядке или в составе творческих объединений.

ИА «Орелград»