Мэр Орла заработал в полтора раза меньше спикера горсовета

Руководители областного центра отчитались о своих доходах.

В Орловской области чиновники высшего ранга постепенно публикуют свои декларации в открытом доступе. Так, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера обнародовал мэр города Орла Юрий Парахин. Из отчета следует, что за период с 1 января по 31 декабря 2021 года он заработал 1,896 миллиона рублей. В собственности мэр указал квартиру площадью 113 квадратных метров. Также ему принадлежит автомобиль «Фольксваген Пассат» 2017 года выпуска и прицеп 2014 года выпуска.

Кроме того, в пользовании у Юрия Парахина имеются стандартный гараж, жилой дом площадью 346,7 квадратных метров и земельный участок под домом площадью 5001 «квадратов». Также мэр пользуется квартирой площадью 141 квадратный метр, которая, судя по декларации, принадлежит его несовершеннолетнему сыну. Для сравнения, председатель Орловского городского Совета народных депутатов Василий Новиков задекларировал годовой доход в размере 3,188 миллиона рублей. В собственности у него находятся земельный участок площадью 1999 квадратных метров, жилой дом площадью 55,7 квадратных метра, три квартиры площадью от 60 до 129 квадратных метров, а также автомобиль «Рэндж Ровер Спорт» и прицеп к нему.

Нетрудно подсчитать, что декларированный доход спикера городского парламента оказался примерно в 1,6 раза больше годового заработка мэра. Как бы между ними по уровню дохода расположилась председатель Контрольно-счетной палаты города Орла Татьяна Успенская. Она за минувший год заработала 2,462 миллиона рублей. Главный аудитор областной столицы владеет землей площадью 3615 квадратных метров, домом площадью 73,4 квадратных метра, а также квартирой площадью 59,9 «квадрата». Личных транспортных средств у главы городской КСП нет.

ИА «Орелград»