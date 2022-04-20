На средства депутатов отремонтируют кладбище и построят туалет

Правительство утвердило программу исполнения наказов избирателей.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил государственную программу «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов». Напомним, такой документ принимается ежегодно. Саму программу сначала формируют члены регионального парламента. Они вносят в нее наказы, которые им дали избиратели. Затем правительство формирует государственную программу, что позволяет четче контролировать расходование средств. Последние выделяются из областного бюджета.

«Целью государственной программы является удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей, имеющих общественно значимый характер и направленных на социально-экономическое развитие Орловской области», — говорится в паспорте программы. В этом году общий объем финансирования составляет 65 миллионов рублей. Программа содержит детальный перечень целей, на которые эти деньги будут направлены. Отметим, что все средства должны быть полностью освоены до 31 декабря 2022 года.

Консолидирующий наказы документ разбит на подпрограммы, в зависимости от сферы реализации. Так, наибольшую часть депутатских средств предстоит освоить областному департаменту образования. На реализацию мероприятий по выполнению наказов избирателей в этой сфере выделяется более 27,9 миллиона рублей. Средства пойдут, в основном, на приобретение ученической мебели, спортивного инвентаря, оргтехники, компьютеров, а также на текущий ремонт школ и детсадов.

Более 15,1 миллиона рублей выделено на реализацию наказов избирателей депутатам Орловского облсовета в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Список мероприятий по данному направлению довольно широк – от благоустройства парков и скверов до поставки контейнеров для сбора мусора. Некоторые наказы обращают на себя внимание. Так, 150 тысяч рублей будет выделено на благоустройство гражданского кладбища в райцентре Хотынец. На строительство общественного туалета в парке города Болхова направят полмиллиона рублей, а на текущий ремонт наружного освещения площади Ленина в городе Мценске – 450 тысяч.

Финансирование наказов в сфере здравоохранения превысит 4,1 миллиона рублей. Здесь основные направления реализации наказов касаются приобретения медицинского оборудования, осуществления текущего ремонта объектов здравоохранения, замены оконных блоков, приобретения мебели и оргтехники, ремонта и приобретения автомобилей. На культуру выделяется 6,9 миллиона рублей – средства пойдут не только на проведение текущего и капитального ремонта учреждений культуры, но и на приобретение музыкального оборудования и инструментов, изготовление сценических костюмов.

Более 7,5 миллиона рублей будет освоено на выполнение наказов избирателей в сфере физической культуры и спорта. Основные направления касаются решения вопросов обустройства детских и спортивных площадок, приобретения спортивного инвентаря и тренажеров, реконструкции спортивных объектов, а также финансирования участия команд в различных спортивных соревнованиях. В сфере дорожного хозяйства будет освоено 2,3 миллиона рублей. Их направят на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и участков автомобильных дорог, асфальтирование пешеходных дорожек, приобретение и отсыпку щебня для ремонта дорог.

ИА «Орелград»