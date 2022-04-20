«ОДСК» — лучший застройщик по темпу строительства в Орловской области

Опубликован рейтинг строительных компаний от Единого ресурса застройщиков.

Портал ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков) опубликовал рейтинг строительных компаний региона, в котором были проанализированы темпы строительства жилья в Орловской области.

Первое место заняла группа компаний «ОДСК», которая имеет наивысший рейтинг 5 из 5 по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию среди строительных компаний в независимой оценке экспертов ЕРЗ.

«Соблюдение сроков ввода жилья — один из ключевых показателей успешности компании и основной аргумент при выборе квартир для наших клиентов», — рассказала Татьяна Борисова, заместитель руководителя коммерческого департамента ООО «ОДСК».

Не меньшее внимание, впрочем, уделяется и качеству проектов:

«Мы не стоим на месте — меняются планировки, улучшаются инженерные решения, применяются современные технологии в строительстве, растет качество внутренней отделки квартир и входных групп домов. Особое внимание уделяется улучшению детских и спортивных площадок в кварталах», — подчеркнула Татьяна Борисова.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

ИА «Орелград»