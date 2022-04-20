Орловская армия самозанятых выросла на 2500 человек

В 2022 году значительно выросло число орловцев, ставших самозанятыми.

По состоянию на 1 апреля 2022 года количество физических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Орловской области в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, составило более 19,2 тысячи человек. При этом на начало текущего года в регионе насчитывалось около 16,7 тысячи самозанятых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число плательщиков данного спецрежима выросло в 2,2 раза. Такие данные приводит УФНС России по Орловской области.

«Напоминаем, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в Орловской области с 1 июля 2020 года, — говорят в ведомстве. — Им могут воспользоваться физические лица и предприниматели, которые самостоятельно оказывают услуги или реализуют продукцию собственного производства, не имеют работодателя и наемных работников, а также чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год».

Тем временем, правительство Орловской области оценило уровень достижения плановых показателей по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Он является частью одноименного федерального проекта, который, в свою очередь, входит в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По официальным данным, плановые показатели в 2021 году были превышены фактически вдвое.

Так, объем микрозаймов, выданных самозанятым по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями за прошедший год, оценивается властями в 6,6 миллиона рублей. Кроме того, 89 самозанятых орловцев в 2021 году получили комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, которые оказали им связанные с бюджетом организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и федеральные институты развития — центры компетенций. Данные услуги оказывались как в офлайн, так и в онлайн-формате. Добавим, что в целом в 2021 году в Орловской области государственная поддержка была оказана 2426 субъектам малого и среднего предпринимательства, которые создали 449 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»