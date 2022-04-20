Под Орлом нашли способ активизировать строительство жилья

Частное жилищное строительство простимулируют в Мценске за счет бюджета.

Администрация города Мценска обновила параметры муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства». Действие скорректированного документа рассчитано на 2022-2024 годы. В частности, обновлены параметры финансового обеспечения программы. Оно в целом составит 25,368 миллиона рублей, из которых 6,273 миллиона в проект вложит местный бюджет. Оставшиеся средства муниципалитету добавит областной бюджет, в том числе в 2022 году – 4,216 миллиона рублей, в 2023 году – 11,987 миллиона, в 2024 году – 2,89 миллиона.

Согласно программе, стимул для строительства частного жилья местные власти видят в создании необходимой инфраструктуры, на что и будут потрачены бюджетные средства. В частности, запланирована подготовка проектно-сметной документации для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Речь идет, прежде всего, о микрорайоне «Солнечный», где запланировано строительство сетей газо- и водоснабжения.

По данным мэрии, в прошлом году уже была разработана ПСД на объект «Строительство сетей водоотведения в микрорайоне «Солнечный». Также была получена информация о «гидрогеологической изученности» по данной территории. В рамках реализации запланированных мероприятий также уже выполнен расчет потребления газа для проектирования сетей газоснабжения в микрорайоне «Солнечный». Впрочем, муниципальная программа этим не ограничивается. Развитие получат и другие территории.

Так, уже проведен расчет потребления газа для проектирования сетей газоснабжения по улицам Круглова, Данкова, Жегалкина, Печуриной, Ермакова, Вавилова, Кожушко, Кожухова и Макарова. Как отметили в мэрии, сама программа разработана в целях повышения доступности и комфортности жилья на территории города. Ее основными задачами являются обеспечение ежегодного объема ввода жилья (в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства) в объеме не менее 6500 квадратных метров и обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры.

ИА «Орелград»