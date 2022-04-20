В Орле рассмотрели иск международного альянса к национальному центру

Компании с громкими названиями провели тривиальный спор о деньгах.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление подмосковной компании «Международный сертификационный альянс» к орловскому «Национальному испытательному центру». Несмотря на громкие названия, обе компании зарегистрированы в качестве обществ с ограниченной ответственностью. Предметом спора стало взыскание с ответчика требований в сумме более 5 миллионов рублей. «Громкости» делу придало и то, что представителем истца стал человек по фамилии Якубович.

Суд установил, что в 2020 году международный альянс и национальный центр заключили договор, по которому первый принял на себя обязательства по передаче в собственность своему деловому партнеру оборудования в соответствии с техзаданием. Также подмосковная фирма обязалась его смонтировать и запустить в эксплуатацию. Цена договора составила 11,23 миллиона рублей. Оборудование было поставлено в Орел точно в срок двумя партиями. В сентябре 2020 года оно было смонтировано, о чем свидетельствует подписанный обеими сторонами акт. Затем стороны заключили дополнительное соглашение к договору поставки, в котором согласовали график платежей за оборудование.

Ответчик произвел три оплаты по договору на сумму 6,215 миллиона рублей. Остальное орловская компания не заплатила. Отсутствие оплаты выполненных работ и стоимости оборудования, а также невозможность урегулировать спор в досудебном порядке послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о взыскании долга. Требования были удовлетворены – с национального центра в пользу международного альянса суд постановил взыскать основной долг в размере 5,015 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 313 тысяч.

ИА «Орелград»