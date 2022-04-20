В Орловской области многодетным семьям приготовили земельные участки без необходимой инфраструктуры

20.4.2022 | 11:00 Закон и порядок, Новости, Общество

Участки не обеспечены транспортной и коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Прокуратура Покровского района вскрыла нарушения местных чиновников в сфере предоставления земельных участков для многодетных семей. Районный суд поддержал позицию надзорного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Администрация Покровского района поставила на кадастровый учет 33 земельных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. При этом, все эти участки, вопреки требованиям закона, не обеспечены транспортной и коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, даже этих участков недостаточно для удовлетворения нужд многодетных семей. Дело в том, что на соответствующем учете стоят 46 семей, то есть не хватает еще 13 сформированных участков.

Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением в отношении местной администрации, а также правительства области с требованием устранить нарушения.

В настоящее время Покровский районный суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал чиновников выполнить свою работу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования