В Орловской области многодетным семьям приготовили земельные участки без необходимой инфраструктуры

Участки не обеспечены транспортной и коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Прокуратура Покровского района вскрыла нарушения местных чиновников в сфере предоставления земельных участков для многодетных семей. Районный суд поддержал позицию надзорного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Администрация Покровского района поставила на кадастровый учет 33 земельных участка, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. При этом, все эти участки, вопреки требованиям закона, не обеспечены транспортной и коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, даже этих участков недостаточно для удовлетворения нужд многодетных семей. Дело в том, что на соответствующем учете стоят 46 семей, то есть не хватает еще 13 сформированных участков.

Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением в отношении местной администрации, а также правительства области с требованием устранить нарушения.

В настоящее время Покровский районный суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал чиновников выполнить свою работу.

ИА «Орелград»