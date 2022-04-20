В Орловской области возбуждено дело против начальника изолятора, не устоявшего перед поездкой на спорткаре

Капитан полиции отпустил задержанного за временное пользование спортивным автомобилем и двумя экскаваторами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» в отношении начальника изолятора временного содержания «Мценский», который отпустил из учреждения фигуранта уголовного дела за поощрение в виде временного пользования спорткаром и двух единиц строительной техники.

«По версии следствия, подозреваемый в сентябре 2021 года дал подчиненным сотрудникам незаконное указание о доставлении без разрешения Мценского районного суда подсудимого, содержащегося в изоляторе, в одну из частных стоматологических клиник города Мценска, где последнему оказаны стоматологические услуги и он встречался с ранее знакомыми ему лицами. За совершение незаконных действий подозреваемый получил от мужчины во временное пользование легковой автомобиль, принадлежащий его матери, а также две единицы строительной техники», — сообщает СК.

Пресс-служба УМВД по Орловской области сообщила, что неправомочные действия полицейского были выявлены оперативниками собственной безопасности МВД совместно с ФСБ, а также рассказала о дальнейшей судьбе своего сотрудника:

«Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Ранее крупный телеграмм-канал «Baza» сообщил имена участников этой истории. Начальником ИВС был капитан полиции Владимир Приходченко, а отпущенным заключенным — Лаша Кушанашивили, подозреваемый в незаконном приобретении оружия.

ИА «Орелград»