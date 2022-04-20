В орловском детсаду нашли фальсифицированное масло

Некачественная продукция также поставлялась в другие социальные учреждения.

Территориальное управление Россельхознадзора сообщило подробности новых фактов выявления некачественной пищевой продукции, поставленной в социальные учреждения региона по системе госзакупок. Так, в пробе сливочного масла, отобранной в одном из детских садов города Орла, были обнаружены растительные жиры и так называемые недопустимые кислоты. Это свидетельствует о том, что продукт был сфальсифицирован.

Как уточнили в ведомстве, некачественное масло было обнаружено в рамках планового мониторинга продуктов, поставляемых в бюджетные учреждения Орловской области. В детсаду для исследования была отобрана проба масла сладко-сливочного несоленого «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5 процента. Судя по документам, оно было произведено компанией из подмосковного города Дмитрова.

«При лабораторном исследовании отобранного образца выявлено наличие растительных масел и жиров на растительной основе, массовой доли сорбиновой и бензойной кислот (в норме не допускается), а также отсутствие холестерина, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Таким образом, было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности пищевой продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное».

О выявленных нарушениях уже проинформированы владелец продукции и ее производитель. Кроме того, Россельхознадзор направил материалы в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования. Также в рамках мониторинга в социальных учреждениях региона были выявлены две пробы фальсифицированного масла, произведенного компанией, зарегистрированной в Курской области. При этом фактический адрес производства — Тверская область. В данном случае проверку не выдержали пробы «Крестьянского» сладко-сливочного масла. Анализ проб показал наличие в продукции растительных масел и жиров на растительной основе и отсутствие холестерина.

В масле была выявлена также сорбиновая кислота, которой в таком продукте быть не должно. Как и в предыдущем случае, управление Россельхознадзора уже проинформировало производителей и владельцев продукции о выявленных несоответствиях. Имеющаяся информация также была направлена в прокуратуру не только Орловской, но и Курской областей для принятия мер прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»