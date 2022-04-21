Орловские гаишники провели «детский рейд»

Профилактическое мероприятие прошло в городе Ливны и Ливенском районе.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Ливенский» провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений правил перевозки несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте областной ГИБДД. В ходе рейда полицейские проверяли наличие в автомобилях детских удерживающих устройств (ДУУ), а также их установку и применение ремней безопасности. Попутно гаишники проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости постоянного использования ДУУ даже при поездках на небольшие расстояния.

«Одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей до 12 лет, — нахождение в салоне автомобиля ребенка в детском удерживающем устройстве, — отметили в ГИБДД по Орловской области. — Иногда водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая в полной мере, что ценой преступной беспечности может стать жизнь ребенка».

В рамках рейда в отношении выявленных водителей-нарушителей было составлено шесть административных материалов по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. Виновники получили штрафы по 3000 рублей каждый. В ГИБДД отметили, что подобные профилактические мероприятия полицейские проводят на постоянной основе. В этом плане показательна текущая статистика. Так, в первом квартале 2022 года на дорогах Орловской области было зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 13 детей получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей в целом по области за три месяца было составлено 830 административных материалов. В подразделения по делам несовершеннолетних сотрудники ГИБДД направили 24 информации, по итогам рассмотрения которых было составлено три протокола по ст.5.35 КоАП РФ.

ИА «Орелград»