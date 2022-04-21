Почти 1300 орловцев «лишились» водительских прав из-за долгов

Приставы рассказали о мерах принудительного взыскания денег с должников.

Управление ФССП России по Орловской области обнародовало данные о применении мер принудительного взыскания задолженности по исполнительным производствам. В ведомстве напомнили, что одной из них, причем весьма действенной, является временное ограничение должников в специальном праве на управление транспортными средствами. Иными словами, действие водительских прав таких граждан приостанавливается. Если они сядут за руль, то автоматически совершат административное правонарушений и понесут за это наказание.

«Такое ограничение применяется в отношении лиц, не исполняющих требования исполнительных документов в добровольном порядке, — уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП. — За три месяца 2022 года в Орловской области в праве управления транспортным средством ограничены 1286 граждан, не исполнивших свои обязательства по судебным решениям».

Наибольшее количество вынужденных «пешеходов» — это должники по алиментам, таковых набралось почти 890 человек. Приставы отмечают, что «пешеходы», как правило, стремятся вернуть себе права. Вот и в этом году после ограничения действия водительских прав должники оплатили более 10 миллионов рублей просроченных обязательств, причем платежи по алиментам из этой суммы составили более 7 миллионов рублей.

«УФССП России по Орловской области напоминает водителям-должникам, что после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в спецправе, управление транспортными средствами недопустимо, — говорят в ведомстве. — В случае фиксации нарушения, гражданин привлекается к административной ответственности в виде 50 часов обязательных работ или лишения права управления с изъятием водительского удостоверения на срок до 1 года».

Избежать мер принудительного исполнения, в том числе и ограничения на пользование специальным правом, гражданам позволит только своевременная оплата имеющихся долгов. Проверить себя на наличие задолженности можно на сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств».

ИА «Орелград»