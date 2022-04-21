Почти половину орловского зерна купила «недружественная» страна

21.4.2022 | 9:00 Новости, Экономика

Управление Россельхознадзора рассказало о тенденциях экспортной политики.

Более 161 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки экспортировано с начала года с территории Орловской и Курской областей. Об этом сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, под контролем специалистов которого и проводилась отгрузка. При этом в ведомстве отмечают, что показатель текущего года на 24 процента, или на 50,9 тысячи тонн уступает прошлогоднему. Вероятно, это связано с взаимными ограничениями, которые на фоне осложнения геополитической ситуации вводят разные страны.

Тем не менее, в текущем году на экспортную продукцию было оформлено 4287 фитосанитарных сертификатов. Из Курска и Орла на экспорт отправлялись партии пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса, соевых бобов, гречихи, горчицы, а также солода, крупы и хлопьев, муки, лузги гречневой и др. Несмотря на санкционную и явно недружественную политику по отношению к России, Латвия закупила у нас 46 процентов всего объема подкарантинной продукции. Для сравнения, доля дружественной нам Беларуси — 32 процента.

«В число стран-импортеров также вошли Казахстан, Монголия, Узбекистан, Армения, Китай и Литва, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным службе ФГБУ ЦНМВЛ, в 21,2 тысяче тонн отгружаемой продукции в 302 случаях был выявлен карантинный сорняк – повилика sp. Зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ».

Кроме того, специалисты запретили отправку в Монголию пяти  партий дробленой кукурузы общей массой 352,5 тонны, так как в них был выявлен  овес пустой, имеющий карантинное значение для этой страны. Всего в текущем году управлением Россельхознадзора по причине выявления карантинных объектов было оформлено 304 отказа в выдаче фитосанитарных сертификатов. В ведомстве заверили, что сертификация проводилась в строго установленные законом сроки, а жалоб со стороны отправителей и  нотификаций из стран-получателей не поступало.

ИА «Орелград»

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