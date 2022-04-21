В Орле аннулировали дипломы, выданные студентам за взятки

Решения по каждому конкретному диплому принимает суд по искам прокуратуры.

В Орле по исковым заявлениям Орловской транспортной прокуратуры судом признаны недействительными дипломы образовательного учреждения, выданные после получения педагогом взятки. Как уточнили в этом ведомстве, всего было подано четыре иска, которые поступили на рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Орла. На текущий момент два диплома уже признаны недействительными, а два исковых заявления еще находятся на рассмотрении.

Поясним, что речь идет об орловском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. В ходе антикоррупционной проверки, которую провела транспортная прокуратура, был установлен факт незаконной, по мнению прокуроров, выдачи данным учебным заведением четырех дипломов об образовании студентам, которые не соблюли порядок защиты своих выпускных квалификационных работ.

«Данные выпускные работы для учащихся изготовлены преподавателем за взятки, ввиду чего последняя привлечена к уголовной ответственности по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия)», — говорится в сообщении Орловской транспортной прокуратуры.

Тем временем, орловский транспортный прокурор Матвей Степанов прочитал лекцию курсантам Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Он рассказал о задачах прокурорского надзора за исполнением законов и привел актуальные примеры актов прокурорского реагирования и результатов их рассмотрения. По завершению лекции прокурор ответил на интересующие курсантов вопросы. «Проведенное занятие и большой интерес к нему со стороны курсантов юридического института показали актуальность и эффективность данной формы учебно-практического взаимодействия прокуратуры и учебного заведения, которое получит дальнейшее применение в учебном процессе», — считают в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»