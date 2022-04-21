В Орле не нашли нарушений при проверке цен на сахар

Орловское УФАС рассказало о мониторинге цен на товары первой необходимости.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, глава этого ведомства Андрей Кирьянов выступил на заседании правительства региона. Он рассказал о текущих результатах мониторинга цен на товары первой необходимости. Кирьянов отметил, что в УФАС в круглосуточном режиме работает «горячая» линия, куда граждане и юридические лица обращаются и сообщают о росте цен на товары и услуги. На данный момент на нее поступило более 260 обращений о росте цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары и услуги.

«Более 50 процентов из них (145 обращений) касались сахара-песка, на втором месте – обращения, касающиеся роста цен на детское питание и подгузники (22), — сообщили в Орловском УФАС. — Остальные обращения касались овощей «борщевого» набора, круп (рис и гречка), иных продовольственных товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением правительства РФ (хлеб, масло сливочное и масло подсолнечное, рыба, соль), а также продовольственных товаров, не относящихся к социально значимым, и непродовольственных товаров и услуг».

Особое внимание на заседании было уделено сахару. В рамках исполнения поручения ФАС России орловским управлением были направлены запросы региональным торговым сетям и оптовикам, поставляющим этот продукт в торговые объекты. В результате анализа представленных материалов нарушений антимонопольного законодательства в действиях хозяйствующих субъектов не установлено. Однако тут УФАС поясняет, что антимонопольный орган ограничен рамками своих полномочий. Он контролирует ценообразование на потребительском рынке в части проверки обоснованности цен на товары в случае, если данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. Подобное возможно также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий.

ИА «Орелград»