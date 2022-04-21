В Орловской области пересчитали чиновников на местах

Названо точное число чиновников, работающих в органах местного самоуправления.

Орелстат издал специальный релиз, подготовленный ко Дню местного самоуправления. Он отмечается сегодня, 21 апреля. Праздник был учрежден указом президента в 2012 году «в целях повышения значения института местного самоуправления и развития демократии». Но его истоки уходят еще глубже, поскольку в 1785 году 21 апреля Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, положив начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. «Органы местного самоуправления выполняют задачи по благоустройству городов и поселков, развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, охране порядка и другим аспектам нашей жизни», — напоминает Орелстат.

Согласно обнародованным данным, в Орловской области насчитывается три городских округа, один муниципальный округ и 23 муниципальных района, которые объединяют 16 городских и 207 сельских поселений. Семь населенных пунктов региона имеют статус города, 13 – поселков городского типа. Кроме того, в регионе находится 2923 сельских населенных пункта. В органах местного самоуправления, включая местные избирательные комиссии, трудятся 3137 человек. При этом на должностях муниципальной службы в отчетный период времени было занято 1939 человек, или 61,3 процента от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований. В общую численность работников в соответствии со штатным расписанием кроме муниципальных служащих включаются работники, занимающие посты, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также персонал по охране и обслуживанию зданий.

По данным Орелстата, среднемесячная начисленная зарплата работников органов местного самоуправления по итогам 2020 года составила 31 917 рублей в месяц. При этом зарплата непосредственно муниципальных служащих составляла 34 556 рублей, что на 6,4 процента превысило уровень 2019 года. Данные за 2021 год пока не подведены. Для сравнения, к началу 2021 году в федеральных государственных органах и государственных органах Орловской области замещали должности государственной гражданской службы 4122 человека, или 34,8 процента от общей численности работников, занятых в этих органах. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2020 году составила 42 854 рубля, или 109 процентов к 2019 году.

«Уровень среднемесячной начисленной заработной платы государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Орловской области в 2020 году был на 15 процентов выше, чем у государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», — говорится в отчете аналитиков.

ИА «Орелград»