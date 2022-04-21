В орловском кинотеатре «Современник» покажут фильм о жизни Жириновского

Мероприятие пройдет в День рождения Владимира Вольфовича, 25 апреля.

25 апреля, в День рождения Владимира Вольфовича Жириновского, в кинотеатре «Современник» (Комосомльская, 242) состоится творческий вечер, в рамках которого пройдут показ документального фильма о жизни основателя ЛДПР.

«Если вы всегда хотели лучше узнать о жизненном пути Владимира Жириновского и понять как ему удалось достичь вершин в политике и такой популярности, приходите на наш творческий вечер. Количество мест в зале ограничено. Вход на встречу — бесплатный, по предварительной записи. Предварительная запись по телефону: 55-27-27», — информирует телеграмм-канал Орловского отделения ЛДПР.

Мероприятие пройдет с 17.00 до 19.00 с участием депутатов и активистов ЛДПР, которые поделятся своими воспоминаниями о великом политике.

ИА «Орелград»